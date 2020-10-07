Грулев обратился к Карпову: «Желаю скорейшего выздоровления. Не хотел нанести травму»

Полузащитник обратился к защитнику ЦСКА Вадиму Карпову после матча 11-го тура между клубами (1:3).

Напомним, на 15-й минуте Грулев попал Карпову локтем в нос. У игрока ЦСКА открылось кровотечение, он был заменен и сразу направился в раздевалку.

У 18-летнего игрока были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

«Добрый день. Вчера в матче с ЦСКА произошел неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого защитник ЦСКА Вадим Карпов получил серьезную травму.

Хочу сказать, что, конечно, мои действия были непреднамеренными, и я не хотел нанести ему травму. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он как можно скорее восстановился и вернулся на поле», – сказал Грулев.

Гончаренко опять недоволен судьями, и его можно понять: Карпову сломали нос, у ЦСКА почти не осталось защитников