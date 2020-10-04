Игорь Акинфеев: «Васин – топовый защитник. Он в каждом матче доказывает, что может и умеет играть»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги матча 11-го тура с (3:1).

– Насколько тяжелой получилась лично для вас игра?

– Игра тяжелая. Погодные условия, наверное, впервые не позволяли хорошо двигаться, потому что был ветер, был дождь. Но потом команды разбегались.

Второй тайм показал, что и «Динамо», и ЦСКА умеют хорошо играть в футбол. Думаю, мы чуть-чуть получше порадовали своих болельщиков.

Сам матч я оцениваю на четыре с плюсом.

– Обсуждалась ли возможность играть в три центральных защитника, или вы знали давно, что будете играть в четыре?

– В тренерский штаб мы не лезем, но не было такого. Просто форс-мажор, что Карпову, я так понял, сломали нос, поэтому мы перестроились. Хотя перестраиваться в следующей игре уже будет некем и нечем.

– Было ли тревожно, что в паре центральных защитников будет играть Виктор Васин?

– Слушайте, я безо всякого сарказма считаю, что – топовый защитник, и если бы не его травмы, он бы еще на 2-3 головы больше раскрылся. Поэтому я думаю, что он в каждом матче доказывает, что может и умеет играть. Самое главное – он приносит пользу команде, поэтому для меня он будет топом всегда, в любом состоянии.

– В перерыве говорили о том, что на второй тайм нужно выйти и сразу оказать давление?

– Нет, в перерыве говорили, что надо забить гол, потому что мы одним пасом разрезали центр поля «Динамо», у нас были хорошие подходы. Но моментов не было. Были удары, прострелы, которые не доходили.

Во втором тайме пришли на помощь стандарты. Размочили счет – и слава богу, что победили. Если бы в первом тайме немножко поудачливее были, то гол бы уже там забили, – сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер».