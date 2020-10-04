Гончаренко о Карпове: «Перелом носа со смещением. Если нос сломан, это красная карточка»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состояние защитника , получившего травму носа в матче 11-го тура с (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Перелом носа со смещением. Завтра оценим, что будем делать.

Если нос сломан, это красная карточка. Но повтора не увидел.

– Почему после травмы Карпова выпустили на правый фланг Марадишвили, а не Тикнизяна?

– Нам нужен был игрок с правой ногой на правом фланге. Выбор был на правом фланге – или Бистрович, или Марадишвили.

умеет действовать опорником: знает, как правильно придержать, когда обострить. Его опыт нужен был нам уже в первом тайме, – сказал Гончаренко.

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