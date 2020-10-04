Гончаренко о Карпове: «Перелом носа со смещением. Если нос сломан, это красная карточка»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Кристиян Бистрович Наяир Тикнизян Константин Марадишвили Вадим Карпов Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состояние защитника Вадима Карпова, получившего травму носа в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Перелом носа со смещением. Завтра оценим, что будем делать.

Если нос сломан, это красная карточка. Но повтора не увидел.

– Почему после травмы Карпова выпустили на правый фланг Марадишвили, а не Тикнизяна?

– Нам нужен был игрок с правой ногой на правом фланге. Выбор был на правом фланге – или Бистрович, или Марадишвили.

А Дзагоев умеет действовать опорником: знает, как правильно придержать, когда обострить. Его опыт нужен был нам уже в первом тайме, – сказал Гончаренко.

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