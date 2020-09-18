Заболотный о «Зените»: «Я не оправдал ожидания, но это было крутое время. Лучшее в карьере»

Нападающий ответил на вопросы автора Sports.ru Александра Дорского о своих выступлениях за «Зенит» в 2018-2019 годах и взаимоотношениях с публикой.

– Денис Терентьев четыре года назад выбирал лучший мем про себя. Почему ты не переводил все в шутку? Даже с манекеном – ты же мог бы снять видео, придумать конкурс, разыграть этот манекен среди подписчиков.

– Это как раз лояльность – сто процентов мне ее не хватило, сейчас думаю, что реакция Дениса, твой вариант – это как раз правильная реакция. Но пойми: у меня вообще не было опыта. Когда переходил из «Тосно» в «Зенит», у меня было всего 1500 подписчиков в инстаграме.

Если честно, я немного поплыл еще в первом матче за «Зенит» – мы играли в Глазго с «Селтиком». Стою в подтрибунке, и тут начинается You’ll Never Walk Alone. Была только одна мысль: «Куда я попал? Что это?» Понятно, напротив нас был не «Ливерпуль», но «Селтик» – неплохая команда, поддержка фанатов их жестко заряжала. Я всю жизнь мечтал об этой атмосфере, мог ее представить только во сне. Она свалилась – и я остался в том же сне, не смог нормально оценить обстановку. На первое место вышла не тактика, не финты – просто борьба.

Это грандиозный опыт – могу сказать, что горд временем в «Зените». Я точно не оправдал ожидания болельщиков, может, я где-то неправильно поступал, но это было крутое время. Лучшее в моей карьере.

– При этом в первом интервью в «Зените» ты говорил, что понимаешь уровень ответственности и готов к ней.

– Ну а кто бы сказал, что не готов?

Сразу после перехода я был очень заряжен, проработал определенный план в голове. Когда что-то стало не получаться, появились переживания, они мешали. Не снимаю с себя ответственности, но нужно понимать, как «Зенит» играл в первой половине 2018-го – мягко скажем, не так, как все рассчитывали.

– План в голове – что в нем было?

– Закрепиться в «Зените», забивать чуть ли не в каждом матче. На сборах я же забивал в товарищеских матчах – думал, что все классно, так и будет в сезоне. Начался сезон – домашние 0:0 с «Амкаром». Так и поехали.

Плохие отрезки у меня были и при Семаке, но он постоянно с нами говорил. «Заба, расслабься», – возможно, самая частая фраза Богданыча мне. Он объяснял, что сейчас хорошее время, которое я провожу в большой команде, приношу ей пользу. Так и было, поэтому связь с тренером становилась прочнее, а я – менее закрепощенным.

С Манчини я говорил один раз – в последние дни его работы. Он подошел сам: «Антон, молодец, хорошо работаешь. К сожалению, не лучший период, но все объяснимо – когда переходишь из низших лиг, нельзя сразу скакнуть на три уровня выше. Работай дальше, придет опыт на высшем уровне, все будет хорошо», – поделился воспоминаниями футболист.

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