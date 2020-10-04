Заболотный о СМИ: «Cказал, что сухая серия была и у Криштиану – подали так, будто я сравнил себя с ним. Бред»

Форвард , бывший нападающий «Зенита» ответил на вопросы автора Sports.ru Александра Дорского.

– Ты пропал из медиа на полтора года, год не вел инстаграм. В 2020-м ты уже дал два интервью – оба раза сказал, что исчез из медиа из-за тенденции неудачных интервью. Что это значит?



– Я слышал, что редакторы нескольких медиа говорили, что Заболотного нужно выставить в негативном свете – это было пару лет назад, сейчас уже не вижу такого прессинга. Дело было не в журналистах, которые брали у меня интервью, не в том, что я говорил, а в том, в какой форме все преподносилось.



То есть неудачными были даже не сами интервью, а новости, которые медиа выделяли из них. Например, зимой 2019-го меня спросили о сухой серии, я ответил, что она была и у Криштиану – естественно, это подавалось, будто я сравнил себя с ним. Конечно, это полный бред – как можно себя сравнивать с великим?



Я пытался исправить ситуацию, как-то контактировать с медиа, но ничего не получалось. В чем-то точно был неправ сам – например, в один момент посчитал, что абсолютно все журналисты – зло. Ни в одной сфере нельзя всех закидывать под одну гребенку.



Теперь я уже не в лучшем клубе страны, может, кому-то стал неинтересен, поэтому прессинга нет.



– Понятно, что ты анализировал тот период. Нашел ответ о правильной модели поведения?



– Прежде всего – не давать расшатывать психику, не придавать такое значение разговорам со стороны. Но если бы того периода не было в моей жизни, сейчас был бы слабее.



– Не давать расшатывать – это как? Не читать? Прочитать и тут же забыть?



– Невозможно не читать. Ты же крутишься в индустрии, интересны трансферы, комментарии об игре – вот ты и заходишь на сайты. Прочитав их, натыкаешься на новость о себе – естественно, уже нельзя пройти мимо нее.



Мне нужно было не отторгаться от медиа, а быть лояльнее и понимать, что моя главная задача – приносить пользу на поле. Только работа на поле могла поменять мнение людей.



– Был конкретный момент, когда ты подумал: «Все, не буду общаться с медиа, удаляю инстаграм, пошли они все»?



– Нет, все накапливалось. Я вроде бы прикладывал максимальные усилия на поле, безумно хотел забить этот первый гол за «Зенит», занимался индивидуально после тренировок, а гол все не приходил, что очень веселило ВГИК.



Наверное, излишнее рвение мешало. Нужно было немного расслабиться, отпустить ситуацию, а я боролся.



Конечно, нападающий должен забивать, кто бы что ни говорил про большой объем, игру в подыгрыше. Но если попадаешь в такой период, как у меня, не нужно ставить задачу забить главной. Механически-то я все знал, но бывают моменты, когда чуйка на голы пропадает, – сказал футболист.

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