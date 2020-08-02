Футболка Кокорина выставлена на благотворительный аукцион. В ней он впервые забил за «Спартак»

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Вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил, что выставил на благотворительный аукцион футболку форварда Александра Кокорина, в которой тот забил первый гол за красно-белых – с пенальти в матче РПЛ с «Химками» (3:2).

«Друзья! Приглашаю вас поучаствовать в еще одном интереснейшем аукционе. Кокорин забил свой первый мяч за «Спартак». Еще раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче!

Ну, а футболку, в которой Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он с радостью передал нашему фонду «Своими глазами», за что ему огромное спасибо!

Итак, наш сегодняшний лот – игровая футболка Кокорина с победного матча «Химки» – «Спартак». Стартовая цена: 10 000 рублей, шаг – 1000 р. Итоги подведем 20 октября в 20:00. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами», – написал Ребров.

 
 
 
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Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

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