Футболка Кокорина выставлена на благотворительный аукцион. В ней он впервые забил за «Спартак»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил, что выставил на благотворительный аукцион футболку форварда , в которой тот забил первый гол за красно-белых – с пенальти в матче с «Химками» (3:2).

«Друзья! Приглашаю вас поучаствовать в еще одном интереснейшем аукционе. Кокорин забил свой первый мяч за . Еще раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче!

Ну, а футболку, в которой Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он с радостью передал нашему фонду «Своими глазами», за что ему огромное спасибо!

Итак, наш сегодняшний лот – игровая футболка Кокорина с победного матча «Химки» – «Спартак». Стартовая цена: 10 000 рублей, шаг – 1000 р. Итоги подведем 20 октября в 20:00. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Своими глазами», – написал Ребров.