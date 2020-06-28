Футболка Ещенко с медведем продана за 230 тысяч рублей на благотворительном аукционе

Футболка с медведем, которую защитник показал после полуфинала Кубка России с «Зенитом» (1:2), была продана на благотворительном аукционе.

Об этом в своем инстаграме сообщил вратарь «Спартака» Артем Ребров. Футболка продана за 230 тысяч рублей, а все деньги от ее продажи пойдут в благотворительный фонд, соданный Ребровым.

Напомним, что Ещенко после игры подошел к болельщикам «Спартака» в футболке с медведем и словами «### вам А».

После этого КДК дисквалифицировал 36-летнего россиянина на 3 матча Кубка России и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Затем «Фратрия» заявила, что оплатит штраф за Ещенко.

Ещенко показал футболку со словами «### вам. А» и изображением медведя в костюме

Фото: инстаграм