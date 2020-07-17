Кокорин провел первую тренировку в «Спартаке»

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Нападающий Александр Кокорин провел первую тренировку в составе «Спартака».

Московский клуб сегодня объявил, что 29-летний футболист подписал контракт по схеме «3+1».

В прошлом сезоне Кокорин провел 10 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи, выступая за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин в «Спартаке» – это интересно. Европа – лишь наша фантазия

Фото: твиттер «Спартака»

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Кокорин зажжет: рад и за Сашу, и за клуб
32%
Леонид Федун
В «Спартаке» не получится, зря тратятся
16%
Борис Ротенберг-старший
Жаль, что не в Европе – так бы болели за него
26%
Андре Виллаш-Боаш
Все равно. Главное, что этот сериал кончился
26%
Александр Кокорин

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