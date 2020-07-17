Кокорин провел первую тренировку в «Спартаке»

Нападающий Александр Кокорин провел первую тренировку в составе «Спартака».

Московский клуб сегодня объявил, что 29-летний футболист подписал контракт по схеме «3+1».

В прошлом сезоне Кокорин провел 10 матчей в , забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи, выступая за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин в «Спартаке» – это интересно. Европа – лишь наша фантазия

Фото: твиттер «Спартака»