Геннадий Орлов: «Дзюба выхолощен. Он не способен выдерживать темп все 90 минут»

Журналист Геннадий Орлов поделился опасениями о физической форме форварда после игр сборной России.

«Форма Дзюбы перед Лигой чемпионов, конечно, тревожит. Он выхолощен. Серьезная нагрузка. Надо его менять, давать ему отдыхать.

Зачем Черчесов выпускал его в контрольном матче с Швецией? Здесь мне сложно судить. Тренеру виднее.

Но факт остается фактом: Артем не способен выдерживать темп все 90 минут. Начал проигрывать борьбу. Почти во всех этих эпизодах во втором тайме [игры с Турцией] уступил. Силы кончились», – сказал Орлов.