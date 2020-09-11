Геннадий Орлов: «Дзюба выхолощен. Он не способен выдерживать темп все 90 минут»

Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Футбол

Журналист Геннадий Орлов поделился опасениями о физической форме форварда «Зенита» Артема Дзюбы после игр сборной России.

«Форма Дзюбы перед Лигой чемпионов, конечно, тревожит. Он выхолощен. Серьезная нагрузка. Надо его менять, давать ему отдыхать.

Зачем Черчесов выпускал его в контрольном матче с Швецией? Здесь мне сложно судить. Тренеру виднее.

Но факт остается фактом: Артем не способен выдерживать темп все 90 минут. Начал проигрывать борьбу. Почти во всех этих эпизодах во втором тайме [игры с  Турцией] уступил. Силы кончились», – сказал Орлов.

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