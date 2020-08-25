Геннадий Орлов: «Влашич помог бы «Зениту». Легионеры не хотят ехать – российский футбол не прогрессирует»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об усилении для «Зенита» в центре поля.
– «Сочи» не воспользовался шансом выйти на первое место, уступив в Туле.
– Все равно, на мой взгляд, команда Владимира Федотова показывает симпатичный, качественный футбол. Мне нравится. В составе южан отлично смотрится Нобоа.
– Так, может быть, и не стоило «Зениту» в свое время расставаться с эквадорцем?
– Сейчас команда поменялась... Да, Кристиан обладает качествами. Но пригодится ли он в Лиге чемпионов, где довольно высокий темп?
Считаю, «Зениту» нужен более быстрый, мобильный исполнитель на эту позицию.
– Влашич – подходящая кандидатура?
– Вот хорват помог бы. Но как его заполучить? Придется платить большие деньги. И потом – я не слышал, чтобы Никола говорил о желании перейти в «Зенит». Насколько понимаю, Влашич нацелен на карьеру в Европе.
Сейчас сложно приобрести качественных легионеров. К нам особо никто не хочет ехать, так как российский футбол явно не прогрессирует. Значит, нужно воспитывать своих новых Аршавиных.
– Где же таких взять?
– Ну вот есть Головин, который уехал в «Монако». Что-то такое в нем просматривается. Сейчас еще посмотрим, как Миранчук проявит себя в «Аталанте», – сказал Орлов.
Орлов о Влашиче в «Зените»: «Он не выдающийся игрок. Вот Малкома взяли – это я понимаю»