Орлов о том, что не комментирует матчи: «Возможно, смущает мой возраст. Все решает руководство»

75-летний комментатор высказался о том, что он перестал работать на матчах.

— Вы сами по-прежнему не комментируете футбольные матчи. Как относитесь к этой ситуации?

— Не знаю. Возможно, смущает мой возраст... Я никогда не задаю вопросы начальству. Что поделать? Все решает руководство [«Матч ТВ»].

— Не обижены?

— Нет. Я уже столько всего накомментировал (смеется). Вот был в Москве. Телеканал «Звезда» придумал очень хорошую историю — показывать славные матчи прошлых лет. И вот мы с Гомельским комментировали хоккей 1976 года, игру с Чехословакией.

А еще я отдельно комментировал финал футбольного олимпийского турнира в Сеуле-1988, в котором сборная Бышовца победила бразильцев.

Возвращаясь к вашему вопросу про то, почему я сейчас не комментирую футбольные матчи, то нормально к этому отношусь. Дорогу молодым! Пусть таланты растут и прогрессируют. И если я для кого-то являюсь сдерживающим фактором, то... Спокойно принимаю эту ситуацию.

У меня есть свой проект — «Футбольная столица» на различных площадках в интернете. В частности, разбираем спорные моменты в нашем судействе вместе с Николаем Левниковым. Обсуждаем тонкости, поправки и так далее. Так что держим руку на пульсе, – сказал Орлов.

Орлов о комментировании: «Меня не отстранили, а посчитали вот так... Это от меня не зависит»