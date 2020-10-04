Андреа Пирло: «Уверен, «Ювентус» вновь выиграет скудетто»

Главный тренер «Ювентуса» после матча с «Кротоне» (1:1) заявил, что «старая синьора» вновь станет чемпионом Италии.

«Мы знали, что за скудетто будут бороться многие – те, кто сильно потратился на трансферы.

Будет битва, и мы будем биться за каждое очко. Мы уже потеряли несколько баллов, но я уверен, что мы вновь финишируем первыми», – сказал Пирло DAZN.

После 4 туров туринцы занимают в таблице Серии А четвертое место.

Пирло про 1:1 с «Кротоне»: «Ювентус» будет учиться на своих ошибках. Нужно время»