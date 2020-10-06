Дерби «Спартак» – ЦСКА заняло 14-е место в рейтинге 90min.com. Выше мадридского и мерсисайдского

Футбольный сайт 90min.com представил рейтинг самых жарких футбольных дерби.
На 14-е место рейтинга попало противостояние «Спартака» и ЦСКА. Московское дерби оказалось выше мерсисайдского «Ливерпуль» – «Эвертон» (25-е место), мадридского «Реал» – «Атлетико» (20-е место) и лондонского («Арсенал» – «Тоттенхэм», 19-е место). Дерби «Милан» – «Интер» сайт поставил на 13-е место.
Топ-10 выглядит следующим образом:
10. «Пеньяроль» – «Насьональ» (Монтевидео, Уругвай)
9. «Раджа» – «Видад» (Касабланка, Марокко)
8. «Висла» – «Краковия» (Краков, Польша)
7. «Фламенго» – «Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
6. «Рома» – «Лацио» (Рим, Италия)
5. «Олимпиакос» – «Панатинаикос» (Афины, Греция)*
4. «Партизан» – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)
3. «Селтик» – «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)
2. «Фенербахче» – «Галатасарай» (Стамбул, Турция)
1. «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина)
* Благодаря интенсивному промышленному и жилищному строительству Пирей сливается с Афинами, входит в состав Больших Афин.