Дерби «Спартак» – ЦСКА заняло 14-е место в рейтинге 90min.com. Выше мадридского и мерсисайдского

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Футбольный сайт 90min.com представил рейтинг самых жарких футбольных дерби.

На 14-е место рейтинга попало противостояние «Спартака» и ЦСКА. Московское дерби оказалось выше мерсисайдского «Ливерпуль» – «Эвертон» (25-е место), мадридского «Реал» – «Атлетико» (20-е место) и лондонского («Арсенал» – «Тоттенхэм», 19-е место). Дерби «Милан» – «Интер» сайт поставил на 13-е место. 

Топ-10 выглядит следующим образом:

10. «Пеньяроль» – «Насьональ» (Монтевидео, Уругвай)

9. «Раджа» – «Видад» (Касабланка, Марокко)

8. «Висла» – «Краковия» (Краков, Польша)

7. «Фламенго»«Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

6. «Рома»«Лацио» (Рим, Италия)

5. «Олимпиакос» – «Панатинаикос» (Афины, Греция)*

4. «Партизан» – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

3. «Селтик» – «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)

2. «Фенербахче»«Галатасарай» (Стамбул, Турция)

1. «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

* Благодаря интенсивному промышленному и жилищному строительству Пирей сливается с Афинами, входит в состав Больших Афин.

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