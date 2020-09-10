«Спартак» не будет оспаривать в CAS штраф за слова Федуна о снятии с РПЛ

«Спартак» не станет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как владелец клуба был оштрафован за слова о намерении снять красно-белых с .

«Спартак» получил мотивировочную часть решения от и не будет обращаться в . Штраф в РФС будет выплачен», – сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Ранее генеральный директор Шамиль Газизов заявлял, что клуб подаст апелляцию на решение комитета по этике.

Напомним, Федуну вынесли замечание и оштрафовали на 200 тысяч рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

9 августа после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат матча, и назвал РПЛ «клоунадой».

12 августа он сообщил, что «Спартак» продолжит играть в чемпионате России, но может сняться с турнира «в случае судейской травли».