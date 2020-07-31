Леонид Федун: «Спартак» готов покинуть поле в случае продолжения судейской травли»

Владелец выступил с заявлением по поводу продолжения участия команды в чемпионате России.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам – всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей.

Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

Футбол – честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды.

К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!

Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» – за честный футбол!» – сказано в заявлении.

После матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых назначили два пенальти, Федун заявил: «Спартак» снимается с чемпионата, не хочу участвовать в этой клоунаде».

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством