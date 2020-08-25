«Спартак» в CAS оспорит наказание Федуну за слова о снятии с РПЛ

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия РФС CAS Шамиль Газизов ТАСС Футбол

«Спартак» намерен оспорить решение о штрафе владельцу клуба Леониду Федуну за высказывания о снятии команды с РПЛ в Спортивном арбитражном суде (CAS), заявил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS», – сказал Газизов.

Сегодня РФС отказался отменять наказание бизнесмену. 

Федуну вынесли замечание и оштрафовали на 200 тысяч рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

9 августа после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат матча, и назвал РПЛ «клоунадой». 

12 августа он сообщил, что «Спартак» продолжит играть в чемпионате России, но может сняться с турнира «в случае судейской травли». 

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