«Спартак» в CAS оспорит наказание Федуну за слова о снятии с РПЛ

намерен оспорить решение о штрафе владельцу клуба за высказывания о снятии команды с РПЛ в Спортивном арбитражном суде ( ), заявил генеральный директор красно-белых .

«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS», – сказал Газизов.

Сегодня РФС отказался отменять наказание бизнесмену.

Федуну вынесли замечание и оштрафовали на 200 тысяч рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

9 августа после матча первого тура с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат матча, и назвал РПЛ «клоунадой».

12 августа он сообщил, что «Спартак» продолжит играть в чемпионате России, но может сняться с турнира «в случае судейской травли».