РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей за слова о снятии «Спартака» с РПЛ

Сегодня комитет по этике РФС оштрафовал владельца на 200 тысяч рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

«Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Семен Андреев.

9 августа после матча первого тура с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат матча, и назвал РПЛ «клоунадой».

12 августа он сообщил, что «Спартак» продолжит играть в чемпионате России, но может сняться с турнира «в случае судейской травли».

Отмечается, что сам Федун на заседании комитета не присутствовал.