РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей за слова о снятии «Спартака» с РПЛ

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Сегодня комитет по этике РФС оштрафовал владельца «Спартака» Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата России. 

«Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Семен Андреев.

9 августа после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат матча, и назвал РПЛ «клоунадой». 

12 августа он сообщил, что «Спартак» продолжит играть в чемпионате России, но может сняться с турнира «в случае судейской травли». 

Отмечается, что сам Федун на заседании комитета не присутствовал. 

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