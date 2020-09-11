Александр Соболев: «Дзагоев не дал мне автограф в детстве. Протягиваю листочек: «В другой раз». И ушел»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о памятных моментах.

– Можешь вспомнить самый памятный момент своей футбольной карьеры?

– Первое, что приходит на ум, – история с переходом в «Томь». Родители тогда из своего кармана заплатили 200 тысяч рублей компенсации барнаульскому «Динамо», в школе которого я занимался, чтобы я поскорее смог подписать свой первый контракт.

Если бы не родители, возможно, я бы сейчас не играл на таком уровне. Всегда буду об этом помнить.

– Кстати, в детстве у тебя был любимый игрок именно в сборной России?

– Не сказал бы. Но помню забавный момент. Мы приехали как-то на детский турнир в Москву. Пошли на открытую тренировку сборной. Ребята уже садились в автобус, и мы, дети, просили у всех автографы.

Помню, стоял прямо перед Дзагоевым, он раздавал всем автографы: протягиваю листочек, прошу расписаться, а он говорит: «В другой раз». И ушел. Не дал мне автограф. Сейчас мы с ним в хороших отношениях, я ему этот случай напомнил, посмеялись, – рассказал Соболев.

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