Мейтин о сетках на трибунах: «Приоритет – безопасность. Их целесообразно ставить за воротами»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин прокомментировал идею убрать сетки с трибун на стадионах.

«Что касается плюсов, сетка препятствует возможности выброса в игровую зону посторонних предметов. Также при наличии сетки проблематично выбежать в игровую зону и помешать проведению матча. Немаловажно, что сетки являются «щитом» для мячей, летящих в сторону трибун.

Минус тоже есть. Сетка незначительно ухудшает просмотр матча. Но все-таки приоритет – это безопасность.

Сетки должны устанавливаться там, где они реально нужны для обеспечения безопасности. Это прерогатива администрации стадиона и клуба. На наш взгляд, их целесообразно ставить за воротами», – сказал Мейтин.