Прядкин о штрафе «Спартака»: «Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона. Но это сигнал всем клубам РПЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о решении суда оштрафовать «Спартак», а не обязать закрыть стадион.

Разбирательство было связано с нарушением антикоронавирусных мер во время матча с (1:1).

«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, продолжит играть для своих болельщиков.

Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь – под особым вниманием со стороны органов власти.

Наша общая обязанность – проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ.

Пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты», – цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.