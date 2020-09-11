«Возможно, моя страна даже не принимает меня из-за цвета кожи». Маккенни о расизме в США

Полузащитник и сборной США Уэстон Маккенни высказался о проблеме расизма и своем жесте в поддержку погибшего в США афроамериканца .

Играя за «Шальке», Маккенни провел матч с повязкой в память о Флойде.

«В этом году, в начале сезона, фанаты ухали мне после игры. Это опустошает. Я вернулся домой, в Даллас, и боялся водить машину ночью, потому что я не знал, что может случиться, если меня остановят.

Я представляю страну, которая, возможно, даже не принимает меня из-за моего цвета кожи. Определенно, это душераздирающе.

Когда я надел ту повязку, я чувствовал, что это мой долг и обязанность, во-первых, как американца, а во-вторых, как черного американца. Я просто почувствовал, что нужно привлечь внимание зарубежных стран.

Многие меня поддержали, кто-то меня возненавидел. «Ты футболист, ты не должен делать политических заявлений». А я думаю: «Я вообще не считаю это политическим заявлением».

Человек лишился жизни. Я не собираюсь затыкаться и вести мяч (Маккенни отсылает к словам ведущей Fox News, которая посоветовала Леброну Джеймсу «заткнуться и стучать мячом» после комментария о Дональде Трампе – Sports.ru).

Я не хочу, чтобы меня знали только как хорошего футболиста. Я хочу, чтобы меня знали как хорошего человека», – высказался Маккенни.

Катастрофа в «Шальке»: не побеждает 19 матчей подряд, глава ушел после обвинений в расизме и связи с Путиным, долг – 205 млн евро

Маккенни, Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда