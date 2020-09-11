Роналд Куман: «Сказал Месси: «Понимаю, что ты считаешь уход Суареса позором, но это выбор «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о реакции форварда на уход нападающего из клуба.

«Когда у тебя в команде есть кто-то, с кем ты, твои жена и дети проводите время вне футбола, то такая реакция имеет смысл. Тогда я сказал Месси: «Я понимаю, что ты разочарован и считаешь позором его уход, но это выбор клуба».

После подписания контракта с «Барсой» в качестве тренера я немедленно связался с Лео. Я отправился к нему домой и поговорил с ним о его будущем. Он ясно выразил свое недовольство. В итоге все получилось, и с того момента, как он сообщил: «Я остаюсь», Месси сделал все, что я от него ожидал», – описал ситуацию Куман.

Роналд Куман: «Суарес мог остаться в «Барсе» и доказать, что я был неправ, но решил уйти»