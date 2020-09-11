Луис Суарес: «Руководству «Барсы» не нравилась наша дружба с Месси. Не понимаю, как это мешало команде»

Бывший нападающий «Барселоны» рассказал, что руководство клуба, возможно, негативно воспринимало его дружбу с .

«Я думаю, они хотели разделить нас. Возможно, их волновала наша дружба с Месси, они не хотели, чтобы мы так много времени проводили вместе. Но я не вижу ни одной причины, почему, по их мнению, это могло мешать команде.

Конечно, мне не хватает Лео, но мы регулярно общаемся благодаря современным технологиям. Мы ценим нашу дружбу.

У нас много общего. Мы вместе приезжали на тренировки утром, любили пить мате. Наши дети дружат, между семьями установилась невероятная связь», – сказал Суарес.

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