Луис Суарес: «Руководству «Барсы» не нравилась наша дружба с Месси. Не понимаю, как это мешало команде»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что руководство клуба, возможно, негативно воспринимало его дружбу с Лионелем Месси.
«Я думаю, они хотели разделить нас. Возможно, их волновала наша дружба с Месси, они не хотели, чтобы мы так много времени проводили вместе. Но я не вижу ни одной причины, почему, по их мнению, это могло мешать команде.
Конечно, мне не хватает Лео, но мы регулярно общаемся благодаря современным технологиям. Мы ценим нашу дружбу.
У нас много общего. Мы вместе приезжали на тренировки утром, любили пить мате. Наши дети дружат, между семьями установилась невероятная связь», – сказал Суарес.
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