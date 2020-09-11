Роналд Куман: «Суарес мог остаться в «Барсе» и доказать, что я был неправ, но решил уйти»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о переходе форварда Луиса Суареса из каталонского клуба в «Атлетико».

«Суаресу стало гораздо сложнее выходить на поле с первых минут, и я сообщил ему об этом. Ему было трудно, но у меня никогда не было с ним никаких проблем.

Он хорошо тренировался. В итоге Луис принял решение уйти, и я сказал: «Если ты не уйдешь по какой-либо причине, тогда будешь частью этой команды и сможешь доказать, что я был неправ». Да, он мог бы остаться.

Я хорошо отношусь к Луису, но клуб чувствовал, что нам нужно омоложение. Теперь это действительно заметно. Играет Ансу Фати, ему 17 лет. У нас есть Педри, 17 лет, у которого есть шансы. Рональду Араухо 21 год. Тринкау 20 лет. Мы взяли Серджиньо Деста, которому 19 лет. Все это игроки будущего», – заявил Куман.

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