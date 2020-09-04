Месси и Суарес забили по 39 мячей в матчах за сборные и повторили рекорд Роналдо

Нападающий и форвард «Барселоны» отметились забитым мячами в матчах за свои сборные.

Уругваец забил с пенальти в игре против Чили (2:1), а аргентинец реализовал 11-метровый в матче против Эквадора (1:0). Обе игры прошли в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.

И Месси, и Суарес забили по 39 мячей в официальных матчах за свои сборные. Они повторили рекорд бывшего игрока сборной Бразилии Роналдо. Теперь все трое делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории южноамериканских сборных.