Конте – самый высокооплачиваемый тренер Серии А. Пирло и Гаттузо не входят в топ-5

Больше всех в чемпионате Италии среди тренеров зарабатывает Антонио Конте, возглавляющий «Интер», – 12 млн евро в год после уплаты налогов.
В первую пятерку рейтинга от La Gazzetta dello Sport не вошли Андреа Пирло («Ювентус») и Дженнаро Гаттузо («Наполи»).
Отдельно стоит отметить, что зарплату продолжают получать уже уволенные тренеры: «Ювентус» платит Маурицио Сарри (5,5 млн), «Интер» – Лучано Спаллетти (4,5 млн), а «Фиорентина» – Винченцо Монтелле (1,5 млн).
Топ-11 рейтинга выглядит так:
1. Антонио Конте («Интер») – 12 млн евро;
2. Паулу Фонсека («Рома») – 2,5 млн;
3. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – 2,2 млн;
4-6. Симоне Индзаги («Лацио») – 2 млн;
4-6. Синиша Михайлович («Болонья») – 2 млн;
4-6. Стефано Пиоли («Милан») – 2 млн;
7-8. Андреа Пирло («Ювентус») – 1,8 млн;
7-8. Клаудио Раньери («Сампдория») – 1,8 млн;
9-11. Эусебио Ди Франческо («Кальяри») – 1,5 млн;
9-11. Дженнаро Гаттузо («Наполи») – 1,5 млн;
9-11. Марко Джампаоло («Торино») – 1,5 млн.
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