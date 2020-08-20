💗Пирло – самый сексуальный тренер Серии А. Филиппо Индзаги и Гаттузо – в топ-4 (JOYClub)

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Сайт JOYClub, продвигающий «свободный и осознанный подход к сексуальности», провел опрос, чтобы определить самого сексуального тренера серии А. 

В нем приняли участие около 1000 респондентов. 

С большим отрывом победил новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло, набравший 23%.

Вместе с ним в топ-3 вошли Эусебио Ди Франческо из «Кальяри» (15%) и Филиппо Индзаги из «Беневенто» (14%). 

4-е место занял главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, за которого проголосовали 10,2% опрошенных.

В первую восьмерку также попали Паулу Фонсека («Рома»), Антонио Конте («Интер»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло») и Стефано Пиоли («Милан»).

 

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