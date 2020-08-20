💗Пирло – самый сексуальный тренер Серии А. Филиппо Индзаги и Гаттузо – в топ-4 (JOYClub)

Сайт JOYClub, продвигающий «свободный и осознанный подход к сексуальности», провел опрос, чтобы определить самого сексуального тренера серии А.

В нем приняли участие около 1000 респондентов.

С большим отрывом победил новый главный тренер , набравший 23%.

Вместе с ним в топ-3 вошли из (15%) и из (14%).

4-е место занял главный тренер , за которого проголосовали 10,2% опрошенных.

В первую восьмерку также попали ( ), ( ), Роберто Де Дзерби ( ) и ( ).