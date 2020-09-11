Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 млн евро в год. Как Буффон и Тео Эрнандес

Полузащитник Алексей Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 млн евро после уплаты налогов.
По информации La Gazzetta dello Sport, зарплата российского игрока – 5-я в команде.
Больше него получают только Алехандро Гомес (2 млн), Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата (все – 1,8 млн).
Такую же зарплату, как и у Миранчука, в Серии А получают Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Андреа Раноккия («Интер»), Фабиан Руис («Наполи»), Давиде Сантон («Рома»), Саму Кастильехо («Милан»), Тео Эрнандес («Милан») и Джованни Симеоне («Кальяри»).
Рейтинг зарплат Серии А-2020/21: ведомость «Юве» сдулась на 58 млн, Миранчук получает как Буффон