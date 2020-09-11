Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 млн евро в год. Как Буффон и Тео Эрнандес

Полузащитник Алексей Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 млн евро после уплаты налогов.

По информации La Gazzetta dello Sport, зарплата российского игрока – 5-я в команде.

Больше него получают только (2 млн), , и (все – 1,8 млн).

Такую же зарплату, как и у Миранчука, в Серии А получают («Ювентус»), («Интер»), («Наполи»), Давиде Сантон («Рома»), («Милан»), («Милан») и («Кальяри»).

Рейтинг зарплат Серии А-2020/21: ведомость «Юве» сдулась на 58 млн, Миранчук получает как Буффон