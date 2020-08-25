«Барселона» просила Дембеле уйти, но он отказался. Он ниже всех игроков атаки в ротации Кумана

«Барселона» хотела избавиться от полузащитника Усмана Дембеле в минувшее трансферное окно.
Каталонский клуб просил игрока согласиться на предложения, которые у него были (в частности, от «Манчестер Юнайтед»), но Дембеле отказался уходить.
Сообщалось, что главный тренер «Барсы» Роналд Куман не рассчитывает на француза. Тот – ниже всех игроков группы атаки в ротации, выше даже Конрад де ла Фуэнте из «Барселоны Б». Также появлялась и обратная информация о том, что Куман рассчитывает на футболиста.
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