«Барселона» просила Дембеле уйти, но он отказался. Он ниже всех игроков атаки в ротации Кумана

Теги Манчестер Юнайтед Роналд Куман Барселона Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

«Барселона» хотела избавиться от полузащитника Усмана Дембеле в минувшее трансферное окно.

Каталонский клуб просил игрока согласиться на предложения, которые у него были (в частности, от «Манчестер Юнайтед»), но Дембеле отказался уходить.

Сообщалось, что главный тренер «Барсы» Роналд Куман не рассчитывает на француза. Тот – ниже всех игроков группы атаки в ротации, выше даже Конрад де ла Фуэнте из «Барселоны Б». Также появлялась и обратная информация о том, что Куман рассчитывает на футболиста.

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