Дембеле тренировался на базе «Барсы» в выходной. Он хочет изменить мнение Кумана

Полузащитник «Барселоны» надеется изменить свое положение в клубе.

Как сообщает Diario Sport, француз тренировался на базе команды, несмотря на то, что игроки получили четыре выходных дня во время паузы на матчи сборных.

Полузащитник хочет поработать над своей физической формой после того, как решил остаться в каталонском клубе, отказавшись от аренды в «Манчестер Юнайтед».

Дембеле хочет трудиться, чтобы изменить мнение главного тренера «Барсы» о себе, а также добиться увеличения игрового времени. Хавбек уверен, что его единственный шанс на успех в «Барсе» – это профессионализм и концентрация.

Некоторое время назад сообщалось, что Дембеле опоздал на тренировку команды, несмотря на то, что Куман просит игроков приезжать на базу за час до начала занятия.

Также на базе клуба тренировался новичок команды , он работает над набором формы после перехода из «Аякса».

«Барса» так и не избавилась от Дембеле и Умтити и не купила форварда и центрального защитника. Зато хорошие игроки уходят бесплатно