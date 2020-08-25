Власти Неаполя запретили «Наполи» лететь в Турин. Игра с «Ювентусом» должна пройти завтра

Теги Дженнаро Гаттузо Ювентус серия А Италия Наполи коронавирус Футбол

Матч «Наполи» с «Ювентусом» в третьем туре Серии А может не состояться завтра.

Как сообщает Il Napolista, команда Дженнаро Гаттузо собиралась отправляться в Турин, однако неаполитанская служба здравоохранения заблокировала ее перемещение за пределы региона.

В «Наполи» установлены три случая инфицирования коронавирусом: у хавбеков Петра Зелиньского и Элифа Элмаза, а также у одного сотрудника клуба. В «Ювентусе» также есть два случая заражения среди работников.

«Наполи» 27 сентября встречался с «Дженоа» (6:0), а в генуэзской команде вспышка коронавируса.

У Зелиньского и Элмаза коронавирус. «Наполи» завтра играет с «Ювентусом»

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