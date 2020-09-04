Нобель Арустамян: «Воронин станет ассистентом Шварца в «Динамо», весьма вероятно»

Комментатор и инсайдер сообщил о возможном возвращении в «Динамо» бывшего форварда сборной Украины Андрея Воронина.

«Динамо» согласовало детали контракта с Сандро Шварцем на пост главного тренера – сообщают коллеги из «Чемпионата».

Добавлю, одним из его ассистентов, весьма вероятно, станет Андрей Воронин, в начале нулевых – партнер Шварца по «Майнцу».

В начале года Воронин поспособствовал переходу в «Динамо» спортивного директора . Шварц, как легко догадаться, – выбор именно Бувача, также ранее работавшего в «Майнце», – написал Арустамян.

Воронин играл за с 2010 по 2014 год.

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