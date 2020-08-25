Карпин о работе Турбина: «Почему у «Ростова» восемь карточек, а у «Сочи» одна?

Главный тренер «Ростова» высказался о судействе после матча 10-го тура с «Сочи» (2:4).

– Второй матч подряд «Ростов» получает много желтых карточек и удаление. С чем это связано? И согласны ли вы с удалением Норманна?

– Естественно не согласен. Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна?

За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись ни до кого, а ему показывают вторую желтую – у меня вопросы.

Фол Козлова за высоко поднятую ногу – желтая карточка. А футболист «Сочи» против Хасимото сыграл так же высоко поднятой ногой, но Хасимото не упал на землю и не стал корчиться – это не желтая.

Почему там есть желтая, а здесь нет? Значит, надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу, видимо так, – сказал Карпин.

Матч обслуживал арбитр . Он удалил хавбека дончан на 63-й минуте.

«Сочи» уложил не только школьный «Ростов», но и настоящий: Заболотный сделал дубль и забил через себя, а Карпин мочил судей