Карпин о работе Турбина: «Почему у «Ростова» восемь карточек, а у «Сочи» одна?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе после матча 10-го тура РПЛ с «Сочи» (2:4).
– Второй матч подряд «Ростов» получает много желтых карточек и удаление. С чем это связано? И согласны ли вы с удалением Норманна?
– Естественно не согласен. Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна?
За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись ни до кого, а ему показывают вторую желтую – у меня вопросы.
Фол Козлова за высоко поднятую ногу – желтая карточка. А футболист «Сочи» против Хасимото сыграл так же высоко поднятой ногой, но Хасимото не упал на землю и не стал корчиться – это не желтая.
Почему там есть желтая, а здесь нет? Значит, надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу, видимо так, – сказал Карпин.
Матч обслуживал арбитр Евгений Турбин. Он удалил хавбека дончан Матиаса Норманна на 63-й минуте.
«Сочи» уложил не только школьный «Ростов», но и настоящий: Заболотный сделал дубль и забил через себя, а Карпин мочил судей