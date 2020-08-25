Карпин об удалении: «Спросил у судьи, почему он улыбается. Он показал красную»

Главный тренер высказался после поражения от «Сочи» (2:4) в 10-м туре .

– Валерий Георгиевич, что это было?

– Вы сами все видели, что говорить, что это было? Вы что, не видели?

– Ошибки судейские?

– Не знаю. По поводу ошибок – не знаю, ошибки это или не ошибки, не знаю.

– Много карточек. Важно было не уступить на каждом сантиметре или это эмоции?

– Много карточек у кого?

– У вашей команды.

– У нашей команды. А у другой – нет, не много.

После игры я спросил у судьи, почему он показывает карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а когда против Хасимото нога еще выше поднята – там не показывает.

Вот все, что я спросил. На это он начал улыбаться. Я спросил, а что он улыбается. После этого он показал карточку красную. Вот так у нас судьи работают.

– Закономерна ли победа «Сочи»?

– Для вас да. Или для них да. Для меня нет, – заявил Карпин в эфире «Матч Премьер».

Турбин показал Карпину вторую желтую после матча с «Сочи». Тренер оба раза спорил с судьей