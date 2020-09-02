Агент Рассказова: «Зарема пытается контролировать все финансы в «Спартаке» и переживает за дело мужа»

Агент Валерюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, рассказал о влиянии на клуб Заремы Салиховой, жены владельца красно-белых Леонида Федуна.

– Вы не могли не общаться с супругой Леонида Федуна Заремой.

– Мы общались.

– Какие впечатление?

– Женщина, которая переживает за то, чтобы Леонида Арнольдовича не обманывали. Пытается контролировать всю финансовую составляющую в клубе. Человек, который переживает за дело своего мужа.

– Насколько она погружена в клубные дела?

– Леонид Арнольдович – занятой человек, много дел. Зареме интересен футбол, она знает каждого футболиста. По тем футболистам, по которым заходил разговор, она довольно профессионально отвечала. С ней приятно общаться на футбольные темы.

Как я понял, основная деятельность и то, чего она хочет добиться, – это стабилизация клуба, чтобы в нем не было финансовых махинаций.

– Чтобы не тырили мелочь по карманам.

– Там не совсем мелочь. Чтобы клуб не переплачивал, и если вещь стоит рубль, то заплатили бы рубль, а еще лучше – 90 копеек. Ларссон – ее кандидатура, его купили не за 12 или 14 миллионов.

– Правильно понимаю, что она считает: Томас платил за то, что стоит рубль, полтора рубля?

– Все может быть. Вижу, какую она поставила цель, и это правильно. Потому что в «Спартаке» реально был финансовый беспредел. И это было и до Томаса, и с Томасом.

Человек хочет вникнуть и прекратить это, чтобы на клуб не смотрели, как на денежный мешок, который можно распилить.

– Главная цель Заремы – не допустить воровства денег мужа?

– Да, правильно.

– До нее деньги тырили?

– Такие разговоры были.

– Что заставляет предположить, что сейчас деньги не тырят?

– Бухгалтерия.

– «Спартак» стал тратить меньше?

– Как я понял, «Спартак» живет в тех же гостиницах, летает на тех же самолетах, жизнь команды не поменялась, но это все стало дешевле, – рассказал Мижигурскис в интервью «РБ-Спорт».

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