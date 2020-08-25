Агент: «Вендел вчера подписал контракт с «Зенитом». Завтра-послезавтра узнаем дату вылета в Россию»

Полузащитник «Спортинга» Вендел Вале в ближайшее время станет игроком «Зенита».
«Вчера вечером Вендел подписал пятилетний контракт.
Он еще находится в Лиссабоне, ждет визу. Завтра-послезавтра узнаем дату вылета в Россию», – сказал агент игрока Сесар Барбьери.
Сообщалось, что трансфер Вендела обойдется «Зениту» в 20 миллионов евро.
Вендел едет в «Зенит» за 20 млн евро. Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)
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