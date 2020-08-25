Быстров об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Ни про кого столько не поют, как про меня. Разве это не слава?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился воспоминаниями о переходе из в в 2005 году.

– С момента вашего ухода из «Зенита» в «Спартак» прошло уже 15 лет. Как вы сейчас воспринимаете тот свой переход?

– Как тогда воспринимал, так и сейчас. Оказался не нужным «Зениту», меня подобрал «Спартак».

– Вы действительно так рассорились с Петржелой, что другого выхода не было?

– Да не ссорился я с ним. Пришел и у знал, что я неперспективный молодой футболист и не нужен клубу и тренеру. И что мне там сопли сидеть жевать: «Оставьте меня пожалуйста»? Не нужен, значит не нужен. Счастливо оставаться.

– Гендиректор «Зенита» в то время Черкасов рассказывал, что в тот момент ваша карьера катилась под откос.

– Черкасов же намного лучше разбирается в футболе, чем все остальные. Может действительно я катился под откос – откуда я знаю? Но перешел в «Спартак», и ничего – играл в основе, откоса не видел. Но что ни делается, делается к лучшему. Может быть действительно, если бы остался в «Зените», то потом поехал бы «вагоны разгружать».

– «Вираж» вас просто ненавидел. Неужели вам было все равно?

– «Вираж», да, ненавидел. А я с этим что мог поделать? У них своя правда, история, принципы и традиции. А у меня своя карьера и своя жизнь. Зато теперь на стадионе есть своя песня, я прихожу и с удовольствием слушаю (фанаты «Зенита» сочинили песню со словами «Никогда не лги, не предавай и не будь свиньей» – прим Sports.ru). Ни про одного футболиста столько не поют, сколько про меня. Разве это не слава? – сказал Быстров.