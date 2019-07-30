Норманн интересен «Фулхэму». Сообщалось, что «Ростов» хочет за него 25 млн евро

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Центральный полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может перейти в «Фулхэм».

Лондонцы ведут переговоры по 24-летнему норвежцу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, параллельно «Фулхэм» пытается арендовать у «Челси» центрального хавбека Рубена Лофтус-Чика.

Ранее стало известно, что «Ростов» готов продать Норманна за 25 млн евро, а сам игрок мечтает перебраться в АПЛ.

Статистику Норманна можно найти здесь.

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