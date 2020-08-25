Ротенберг о 4:2 с «Ростовом»: «Судья работал нормально. Норманна тренер воспитывать должен»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Евгений Турбин Борис Ротенберг-старший Матиас Норманн Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил судейство в матче РПЛ с «Ростовом» (4:2).

— Арбитр судил именно то, что видел. Норманн сначала сыграл рукой в одном эпизоде, а только потом его удалили, то есть рефери все зафиксировал вовремя. Никакой предвзятости в действиях Турбина я вообще не увидел. Много обоюдных моментов. Считаю, судья отработал нормально.

— За что удалили Норманна?

— Очень экспрессивный парень... Зачем он полез? Это недисциплинированно! Его должен воспитывать тренер. В принципе ему и раньше могли вторую желтую показать. Это же не бокс и не борьба, – сказал Ротенберг.

«Сочи» уложил не только школьный «Ростов», но и настоящий: Заболотный сделал дубль и забил через себя, а Карпин мочил судей

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