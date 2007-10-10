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Goal: «МЮ» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном

Теги Ростов Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Россия премьер-лига Англия Севилья возможные трансферы Тоттенхэм Мольде Матиас Норманн Футбол

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Goal, манкунианцы планируют усилить центр поля в зимнее трансферное окно. Сульшер считает 23-летнего норвежца выгодной опцией для укрепления полузащиты. 

Ранее Норманн уже выступал под руководством Сульшера в сезоне-2017/18 в «Мольде».

«Севилья» и «Тоттенхэм» также заинтересованы в подписании хавбека ростовчан. Российский клуб оценивает игрока в 15-20 миллионов фунтов. 

Норманн – лучший игрок «Ростова» в сентябре по мнению болельщиков 

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