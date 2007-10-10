Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может перейти в .

По информации Goal, манкунианцы планируют усилить центр поля в зимнее трансферное окно. Сульшер считает 23-летнего норвежца выгодной опцией для укрепления полузащиты.

Ранее Норманн уже выступал под руководством Сульшера в сезоне-2017/18 в «Мольде».

«Севилья» и «Тоттенхэм» также заинтересованы в подписании хавбека ростовчан. Российский клуб оценивает игрока в 15-20 миллионов фунтов.

Норманн – лучший игрок «Ростова» в сентябре по мнению болельщиков