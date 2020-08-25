Приоритет Кузяева – переход в «Локо». Варианты с зарубежными клубами отпали («СЭ»)

Экс-полузащитник может перейти в .

Вариант с переходом в зарубежный клуб отпал, утверждает «Спорт-Экспресс».

На 27-летнего игрока претендуют «Зенит» и «Краснодар», также существовал вариант со «Спартаком», но приоритет Кузяева – «Локомотив».

Ожидается, что вопрос с будущим Кузяева решится до конца воскресенья. В случае решения в пользу «Локомотива» футболист в течение дня пройдет медосмотр.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич одобрил переход Кузяева в московский клуб. Также стало известно, что железнодорожники готовы платить футболисту 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.

Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.