«Локо» готов платить Кузяеву 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса (Metaratings)

«Локомотив» сохраняет интерес к полузащитнику Далеру Кузяеву, который выступал за «Зенит», а сейчас находится в статусе свободного агента.
Железнодорожники готовы подписать с игроком контракт с зарплатой около 3 млн евро в год, утверждает Metaratings.ru.
Также 27-летнему хавбеку могут предложить 2-3 млн евро в качестве подписного бонуса.
Cрок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.
Так что там с Кузяевым? Он уезжает в Европу или остается? Путеводитель по последним слухам и фактам