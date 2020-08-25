«Локо» готов платить Кузяеву 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса (Metaratings)

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«Локомотив» сохраняет интерес к полузащитнику Далеру Кузяеву, который выступал за «Зенит», а сейчас находится в статусе свободного агента.

Железнодорожники готовы подписать с игроком контракт с зарплатой около 3 млн евро в год, утверждает Metaratings.ru.

Также 27-летнему хавбеку могут предложить 2-3 млн евро в качестве подписного бонуса.

Cрок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

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