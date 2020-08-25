«Локо» готов платить Кузяеву 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса (Metaratings)

сохраняет интерес к полузащитнику , который выступал за , а сейчас находится в статусе свободного агента.

Железнодорожники готовы подписать с игроком контракт с зарплатой около 3 млн евро в год, утверждает Metaratings.ru.

Также 27-летнему хавбеку могут предложить 2-3 млн евро в качестве подписного бонуса.

Cрок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

Так что там с Кузяевым? Он уезжает в Европу или остается? Путеводитель по последним слухам и фактам