«Зенит» ждет решения Кузяева по контракту до закрытия трансферного окна

«Зенит» будет ждать решения хавбека по контракту до закрытия трансферного окна в Европе, сообщил генеральный директор клуба .

Срок действия контракта Кузяева с «Зенитом» истек после сезона-2019/20. Ранее появилась информация, что 27-летний игрок подписал соглашение с «Локомотивом».



«Что касается Далера – в этой ситуации мы не зависим от приобретения легионера-полузащитника. Мы хотели бы видеть Далера в нашей команде. Он наш воспитанник. Он очень хорошо начал в «Зените», потом получил травмы, в том числе нелепую на сборе.

Мне казалось, что он может вернуться на свой уровень и играть в «Зените», он может играть и опорника, и в атаке, и даже в защите. Сейчас контракта нет, а Далер не подписывал контракт под предлогом того, что хочет ехать в Европу.

Я очень удивлюсь, если он решит играть не в , а в другом российском клубе. Мы ждем его решения до закрытия европейского трансферного окна», – заявил Медведев.

Напомним, трансферное окно в Европе закроется в понедельник, 5 октября.