Чемпионат Италии. «Лацио» против «Интера», «Аталанта» – «Кальяри», «Милан» примет «Специю»

3-й тур Серии А стартовал матчем «Фиорентина» – «Сампдория» (1:2).

В субботу «Рома» на выезде одолела «Удинезе» (1:0), в воскресенье «Интер» встречается в гостях с «Лацио», «Милан» принимает «Специю».

Встреча «Дженоа» с «Торино» перенесена из-за вспышки коронавируса в генуэзском клубе.

Матч «Ювентус» – «Наполи» тоже, по-видимому, не состоится ввиду решения, принятого неаполитанской службой здравоохранения.

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3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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