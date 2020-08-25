Чемпионат Италии. «Лацио» против «Интера», «Аталанта» – «Кальяри», «Милан» примет «Специю»

3-й тур Серии А стартовал матчем «Фиорентина» – «Сампдория» (1:2).
В субботу «Рома» на выезде одолела «Удинезе» (1:0), в воскресенье «Интер» встречается в гостях с «Лацио», «Милан» принимает «Специю».
Встреча «Дженоа» с «Торино» перенесена из-за вспышки коронавируса в генуэзском клубе.
Матч «Ювентус» – «Наполи» тоже, по-видимому, не состоится ввиду решения, принятого неаполитанской службой здравоохранения.
Чемпионат Италии
3-й тур
- Дата проведения
- 4 октября, 13.30, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Спортьелло, Хатебур, Паломино, Ромеро, Гозенс, Пашалич, де Рон, Гомес, Гимшити, Муриэль, Сапата.
- Дата проведения
- 4 октября, 16.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 4 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 4 октября, 16.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 4 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 октября, 21.45, «Артемио Франки»
- Голы:
- 0:1 – 42, пенальти Куальярелла, 1:1 – 72 Влахович, 1:2 – 83 Верре.
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Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Кьеза, Бонавентура, Амрабат (Сапонара, 86), Кастровилли (Данкан, 82), Бираги, Куаме (Кутроне, 58), Влахович.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло (Реджини, 84), Кандрева (Лерис, 69), Торсбю, Экдаль (Палумбо, 84), Дамсгор (Верре, 69), Куальярелла, Рамирес (Аскильдсен, 69).
- Дата проведения
- 3 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 1:0 – 19 Берарди, 1:1 – 49, пенальти Нванкво, 2:1 – 58, пенальти Капуто, 3:1 – 85 Капуто, 4:1 – 90 Локателли.
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Сассуоло –
Консильи, Феррари, Толян, Мюльдюр (Кирьякопулос, 53), Кирикеш (Айхан, 34), Джуричич (Траоре, 90), Бурабия (Обианг, 53), Локателли, Берарди, Капуто, Дефрель (Пелузо, 90).
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Кротоне –
Кордац, Педру Перейра (Рисполи, 84), Големич, Магальян, Реца, Чигарини (Гомелт, 77), Вулич (Дрэгуш, 77), Жуниор Мессиас, Молина, Марроне, Нванкво.
- Предупреждения:
- Кирикеш (24), Нванкво (57), Магальян (63), Чигарини (65), Кирьякопулос (74).
- Дата проведения
- 3 октября, 21.45, «Фриули»
- Гол:
- 0:1 – 55 Педро.
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Удинезе –
Муссо, Родриго Бекао (Кулибали, 87), Де Майо, Самир, тер Авест (Молина, 62), Перейра (Несторовски, 86), де Пауль, Арслан (Форестьери, 63), Аувеян, Окака Чука, Лазанья.
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Рома –
Миранте, Манчини, Рожер, Кумбула, Сантон, Верету, Пеллегрини (Кристанте, 83), Спинаццола, Педро (Клюйверт, 83), Мхитарян (Карлес Перес, 71), Джеко (Вильяр, 90).
- Предупреждение:
- Окака Чука (79).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.