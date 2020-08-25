Чемпионат Италии. «Лацио» против «Интера», «Аталанта» – «Кальяри», «Милан» примет «Специю»

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3-й тур Серии А стартовал матчем «Фиорентина» – «Сампдория» (1:2).

В субботу «Рома» на выезде одолела «Удинезе» (1:0), в воскресенье «Интер» встречается в гостях с «Лацио», «Милан» принимает «Специю».

Встреча «Дженоа» с «Торино» перенесена из-за вспышки коронавируса в генуэзском клубе.

Матч «Ювентус»«Наполи» тоже, по-видимому, не состоится ввиду решения, принятого неаполитанской службой здравоохранения.

Чемпионат Италии

3-й тур

Аталанта – Кальяри
Дата проведения
4 октября, 13.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
АталантаСпортьелло, Хатебур, Паломино, Ромеро, Гозенс, Пашалич, де Рон, Гомес, Гимшити, Муриэль, Сапата.
КальяриКраньо, Годин, Валюкевич, Дзаппа, Ликояннис, Нандес, Марин, Жоао Педро, Рог, Соттиль, Симеоне.

 

Парма – Верона
Дата проведения
4 октября, 16.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Интер
Дата проведения
4 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Беневенто – Болонья
Дата проведения
4 октября, 16.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Специя
Дата проведения
4 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ювентус – Наполи
Дата проведения
4 октября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Фиорентина – Сампдория 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
2 октября, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 42, пенальти Куальярелла, 1:1 – 72 Влахович, 1:2 – 83 Верре.
ФиорентинаДронговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Кьеза, Бонавентура, Амрабат (Сапонара, 86), Кастровилли (Данкан, 82), Бираги, Куаме (Кутроне, 58), Влахович.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло (Реджини, 84), Кандрева (Лерис, 69), Торсбю, Экдаль (Палумбо, 84), Дамсгор (Верре, 69), Куальярелла, Рамирес (Аскильдсен, 69).
Предупреждения:
Торсбю (24), Тонелли (69), Экдаль (73).

 

Сассуоло – Кротоне 4:1 (1:0, 3:1)
Дата проведения
3 октября, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Берарди, 1:1 – 49, пенальти Нванкво, 2:1 – 58, пенальти Капуто, 3:1 – 85 Капуто, 4:1 – 90 Локателли.
СассуолоКонсильи, Феррари, Толян, Мюльдюр (Кирьякопулос, 53), Кирикеш (Айхан, 34), Джуричич (Траоре, 90), Бурабия (Обианг, 53), Локателли, Берарди, Капуто, Дефрель (Пелузо, 90).
КротонеКордац, Педру Перейра (Рисполи, 84), Големич, Магальян, Реца, Чигарини (Гомелт, 77), Вулич (Дрэгуш, 77), Жуниор Мессиас, Молина, Марроне, Нванкво.
Предупреждения:
Кирикеш (24), Нванкво (57), Магальян (63), Чигарини (65), Кирьякопулос (74).

 

Удинезе – Рома 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
3 октября, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 55 Педро.
УдинезеМуссо, Родриго Бекао (Кулибали, 87), Де Майо, Самир, тер Авест (Молина, 62), Перейра (Несторовски, 86), де Пауль, Арслан (Форестьери, 63), Аувеян, Окака Чука, Лазанья.
РомаМиранте, Манчини, Рожер, Кумбула, Сантон, Верету, Пеллегрини (Кристанте, 83), Спинаццола, Педро (Клюйверт, 83), Мхитарян (Карлес Перес, 71), Джеко (Вильяр, 90).
Предупреждение:
Окака Чука (79).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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