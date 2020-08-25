Андреа Пирло: «Роналду первым приходит на тренировку и последним уходит. Он пример для всех»

Главный тренер поделился мнением о форварде .

«Роналду очень много работает. Он первым приходит на тренировку и последним уходит домой.

Роналду очень хорошо начал сезон, и я надеюсь, что он будет показывать такую же игру до конца. Хотел бы, чтобы он забивал один или два гола в каждой игре. Он действительно важен для нас.

В Риме у нас было на одного игрока меньше [из-за удаления], и он очень помогал «Ювентусу» до самого конца матча. Он пример для всех», – сказал Пирло.

В этом сезоне Роналду провел два матча в Серии А, в которых забил три гола.