«В атаку!». Фанаты «Спартака» показали баннер с гладиатором на матче с «Зенитом»

Болельщики «Спартака» показали заготовленный баннер перед началом матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом».
На баннере, занявшем большую часть трибуны, изображен гладиатор и надпись «В атаку!».
Перед матчем сообщалось, что баннер фанатов «Спартака» с оскорблениями в адрес руководства «Зенита» не допустили на игру. Болельщикам петербуржцев стали известны детали перфоманса красно-белых. Фанат «Спартака» Алекс Лихачев обвинил представителей РПЛ в сливе данных принципиальным соперникам. Лига осудила утечку эскизов баннеров «Спартака». «Ландскрона» отреагировала так: «Надеемся, что тушинские коллеги найдут бревно в своем глазу». После этого Лихачев продолжил дискуссию.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также на сайте доступна видеотрансляция матча.
Сегодня только так! 👊🏻#СпартакЗенит pic.twitter.com/u0csMRhBuf— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 3, 2020