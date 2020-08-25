«В атаку!». Фанаты «Спартака» показали баннер с гладиатором на матче с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Футбол

Болельщики «Спартака» показали заготовленный баннер перед началом матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом».

На баннере, занявшем большую часть трибуны, изображен гладиатор и надпись «В атаку!».

Перед матчем сообщалось, что баннер фанатов «Спартака» с оскорблениями в адрес руководства «Зенита» не допустили на игру. Болельщикам петербуржцев стали известны детали перфоманса красно-белых. Фанат «Спартака» Алекс Лихачев обвинил представителей РПЛ в сливе данных принципиальным соперникам. Лига осудила утечку эскизов баннеров «Спартака». «Ландскрона» отреагировала так: «Надеемся, что тушинские коллеги найдут бревно в своем глазу». После этого Лихачев продолжил дискуссию.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также на сайте доступна видеотрансляция матча.

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