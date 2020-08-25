Футре о Венделе в «Зените»: «Он очень нестабилен. Ни рыба ни мясо»

Бывший футболист «Спортинга» и сборной Португалии Паулу Футре отреагировал на скорый переход полузащитника Вендела Вале в «Зенит».
«Он был очень нестабилен. Как говорят испанцы – ни рыба ни мясо», – заявил Футре и добавил, что рад этой сделке.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил за 23-летнего бразильца 20 млн евро. В понедельник хавбек пройдет медосмотр.
В декабре прошлого года Венделом интересовался ЦСКА.
Вендел играет за клуб из Лиссабона с 2018 года. В 79 матчах он забил 6 голов, отдал 8 результативных передач и заработал 15 желтых карточек.