«Зенит» согласовал за 20 млн евро трансфер хавбека «Спортинга» Вендела. Медосмотр – в понедельник

Центральный полузащитник близок к переходу в «Зенит».

Петербургский клуб предложил за 23-летнего бразильца 20 млн евро, а самому игроку – 5-летний контракт, сообщает O Jogo.

По данным журналиста Николо Скиры, сделка уже закрыта, лиссабонцы и Вендел приняли предложения сине-бело-голубых. В понедельник хавбек пройдет медосмотр для трансфера в «Зенит».

В декабре прошлого года Венделом интересовался ЦСКА.

Соглашение футболиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2023 года. Статистику Вендела можно найти здесь.