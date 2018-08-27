«Зенит» согласовал за 20 млн евро трансфер хавбека «Спортинга» Вендела. Медосмотр – в понедельник

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Центральный полузащитник «Спортинга» Вендел Вале близок к переходу в «Зенит».

Петербургский клуб предложил за 23-летнего бразильца 20 млн евро, а самому игроку – 5-летний контракт, сообщает O Jogo.

По данным журналиста Николо Скиры, сделка уже закрыта, лиссабонцы и Вендел приняли предложения сине-бело-голубых. В понедельник хавбек пройдет медосмотр для трансфера в «Зенит».

В декабре прошлого года Венделом интересовался ЦСКА.

Соглашение футболиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2023 года. Статистику Вендела можно найти здесь.

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