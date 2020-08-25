Роман Зобнин: «Жду правого защитника в «Спартаке». В сборной нужно время перестроиться, это проблема»

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выразил надежду, что клуб подпишет правого защитника.

«Всем понятна ситуация, что сейчас ищется правый защитник. Как только придет игрок на эту позицию, я вернусь в полузащиту. Но в обороне я себя нормально чувствую.

Играя чуть выдвинутым крайним защитником, когда мы действуем не в четыре, а в пять защитников, я даже чаще подключаюсь к атакам, чем когда играю в полузащите. Для меня это комфортно. 

Но я жду правого защитника в «Спартаке». Потому что, когда приезжаешь в сборную, нужно бывает немного времени, чтобы перестроиться. Для меня это проблема.

Но я готов всегда помогать клубу. Если это приносит пользу «Спартаку», то вообще никаких проблем», – сказал Зобнин.

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