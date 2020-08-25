Геннадий Орлов: «Не удивлюсь, если Кокорин уйдет в другой клуб в это окно. «Спартак» и без него на ходу»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о новой травме нападающего .

«Я могу только посочувствовать Кокорину, видимо, снова травма какая-то. Но я не удивлюсь, если он в это трансферное окно уйдет в другой клуб. От Кокорина все можно ожидать. Но раз травма, то ничего не поделать.

«Спартак» так-то сейчас и без Кокорина на ходу. Понсе и Ларссон сегодня очень хорошо себя проявляют и без Кокорина, поэтому «Спартак» идет на первом месте.

Так бывает, он пока не внес свой вклад в игру «Спартака», Малком тоже в первое время долго не играл», – сказал Орлов.